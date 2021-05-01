Anneler Günü mesajları ve sözleri: Resimli, duygusal ve en güzel 9 Mayıs Anneler Günü mesajlarını tercih edin
Anneler Günü mesajları, bu özel günün yaklaşmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Dünya genelinde çeşitli günlerde kutlanan Anneler Günü bu yıl ülkemizde 9 Mayıs'a denk geldi. Sokağa çıkma yasağının içerisinde yer alan Anneler Günü'nde, özellikle uzaktaki annelerini sevindirmek isteyenler, duygulu, anlamlı ve en güzel Anneler Günü mesajlarını Whatsapp ya da SMS üzerinden paylaşacak. Sizler de sevgi ve emek için annenize teşekkür etmenize vesile olacak en güzel Anneler Günü mesajlarını onlara gönderebilirsiniz. İşte, 2021 resimli Anneler Günü mesajlarından seçenekler.
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Resimli anneler günü mesajları, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok paylaşılan Anneler Günü mesajlarından olacak. Çeşitli hediyeler, etkinlikler ve sürprizlerle dünyanın dört bir yanında kutlanan bu özel gün, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleşiyor. Anneleri onurlandıran özel bir gün olan Anneler Günü'nde, anlamlı, farklı ve yeni seçenekleri ile paylaşılan Anneler Günü mesajları bu anlamlı güne değer katacak. Sizler için 2021'in en güzel, duygusal, kısa ve uzun 9 Mayıs Anneler Günü mesajlarını haberimizde derledik.
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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!
En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.
Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!
En iyi zamanda bizimle birlikte güldüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem..
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- Hiçbir zaman haberim olmadı ama elin hep üzerimde ve koruma kalkanım hep arkamdaydı. Beni en görünmez yerlerde bile görüp koruduğunu bilirdim. Melek annem anneler günün kutlu olsun.
-Bu zamana kadar hep beni düşünen ben üzüldüğümde bin üzülen sevincime koşulsuz şartsız ortak olan annecim, günün kutlu olsun.
-Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.
- Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
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RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!
Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.
Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.
Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
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-Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
-Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Anneler günün kutlu olsun.
-Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.
-Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse annem derdim canım annem. Seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
-Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!
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Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.