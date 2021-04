Anneler Günü mesajları ve sözleri: Resimli, duygusal ve en güzel 9 Mayıs Anneler Günü mesajlarını tercih edin

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!



Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.



Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.



Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.



Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.