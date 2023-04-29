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ANNELER GÜNÜ 2023 TARİHİ || Anneler Günü ne zaman, Mayıs ayının kaçında? Anneler Günü bu pazar mı?

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#Anneler Günü 2023#Anneler Günü Ne Zaman#Anneler Günü Mayıs Ayının Kaçınca
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 10:49

Anneler Günü Mayıs ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Anneleri onurlandıran özel bir gün olarak kutlanan Anneler Günü'nde, sevgi ve teşekkürlerini iletmek isteyenler bu seneki 2023 Anneler Günü tarihine odaklandı. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü Türkiye'de ne zaman merak ediliyor. Anneler Günü hediyesini şimdiden hazırlamak isteyenler için bu anlamlı günün tarihi önem taşıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman 2023, Mayıs ayının kaçında? Anneler Günü bu pazar mı? İşte 2023 Anneler Günü tarihi...

1/4ANNELER GÜNÜ 2023 TARİHİ || Anneler Günü ne zaman, Mayıs ayının kaçında Anneler Günü bu pazar mı

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler Günü ne zaman sorusu hediye hazırlıkları içerisinde olan genç yaşlı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olan Anneler Günü en yaygın şekliyle mayısın ikinci haftasında kutlanıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, Mayıs ayının kaçında? 2023 Anneler Günü bu pazar mı?

2/4ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da genellikle mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Türkiye'de de Anneler Günü Mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor. Bu durumda Anneler Günü 2023 yılında 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

3/4ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

4/4ANNELER GÜNÜ 2023 TARİHİ || Anneler Günü ne zaman, Mayıs ayının kaçında Anneler Günü bu pazar mı

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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#Anneler Günü 2023#Anneler Günü Ne Zaman#Anneler Günü Mayıs Ayının Kaçınca