Anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri – Çanakkale Zaferi 105. Yıl dönümü mesajları
Bugün, Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmalarına göğsünü siper ederek destan yazdığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 105’inci yıl dönümünde sanat, siyaset ve spor dünyasından pek çok ünlü isim paylaşımda bulunarak bu büyük zaferin anlam ve önemini hatırlatıyor. İşte anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajlarından derlemeler...
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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nde bombalara, süngülere, kurşunlara göğüs gererek kahramanlık hikayeleri yazdıran şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Corona virüsü nedeniyle büyük zaferin yıl dönümü etkinlikleri sade bir törenle gerçekleşiyor, bazı vatandaşlar ise sosyal medya profillerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili sözler ve mesajlar paylaşıyor. İşte sosyal medyadan paylaşılan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarından bazıları...
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Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Çanakkale, Atatürk'ün rehberliğinde 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiş, tarihe #ÇanakkaleGeçilmez sözünü yazmış bir destanın adıdır.
Çanakkale Zaferimizin 105. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak,bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.
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Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı... Saygı ve minnetle.
Çanakkale Destanı, bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği. Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır.
Bazı borçlar vardır asla ödenmez...Türkiye Bayrağı #ÇanakkaleGeçilmez
İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.
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Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Başta Gazi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden kahramanları, canlarıyla kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.
Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.