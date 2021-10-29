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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 07:00 | 

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye ile ABD arasında F-35 krizini çözmek için iki ülke savunma bakanlığı yetkilileri ilk toplantıyı önceki gün Ankara’da yaptı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelerin devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır” denildi.

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Türkiye’nin krizin çözülmesi için 3 ayrı seçeneği gündeme getirdiği öğrenilirken, dün CNN-Türk yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “ABD bu sorunu çözmezse Rusya yapımı Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçeneklerin devreye girebileceğine” dair mesaj vermesi dikkat çekti.

3İŞTE O ÖNERİLER

İŞTE O ÖNERİLER

Türkiye ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F-35 programına yeniden dahil edilmeyi, bu olmayacaksa Türkiye’ye verilmesi taahhüt edilmiş olan 6 F-35’in verilmesi, bu da olmuyorsa Türkiye’nin proje için şimdiye kadar ödediği 1.4 milyar doların, Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16’nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup edilmesini önerdi.

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F-16 paketi yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

5BAKANLAR GÖRÜŞTÜ

BAKANLAR GÖRÜŞTÜ

Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

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Bu görüşmede de F-35 krizinin çözümü, Türkiye’nin F-16 talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Glasgow’da planlanan bulaşmada bu konularda nasıl ilerleme sağlanabileceğine dair görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

7‘RUSYA’DAN ALIRIZ’ MESAJI

‘RUSYA’DAN ALIRIZ’ MESAJI

CNN-Türk’te ABD’nin Türkiye’yi haksız yere programdan çıkardığını söyleyen Çavuşoğlu, F-16 satışı konusunda ABD yönetiminin tutumunun önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:

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“Yönetim Kongre’yi ikna edebilir. ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Türkiye’ye yönelik çifte standartlar NATO’yu zayıflatır.”

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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