Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

İŞTE O ÖNERİLER Türkiye ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F-35 programına yeniden dahil edilmeyi, bu olmayacaksa Türkiye’ye verilmesi taahhüt edilmiş olan 6 F-35’in verilmesi, bu da olmuyorsa Türkiye’nin proje için şimdiye kadar ödediği 1.4 milyar doların, Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16’nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup edilmesini önerdi.