Ankara koronavirüs risk haritası değişti mi? İşte güncel Ankara risk haritası

Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.



Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.



Hürriyet’ten Melten Özgenç’in haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın haftalık açıkladığı vaka sayıları, illerin kaderinde etkili olacak. Başta İstanbul, daha önce turuncu olan pek çok ilde artan vakalar ‘kırmızı’ alarma yol açtı. Bilim Kurulu üyeleri uyardı: İllerin yeni rengini vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları ve yatak sayısı gibi birçok etken belirleyecek.



