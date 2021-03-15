Ankara koronavirüs risk haritası değişti mi? İşte güncel Ankara risk haritası
Ankara koronavirüs risk haritası ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan illerin risk gruplarına göre ayrıldığını duyurmuştu. Buna göre illerde düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubuna göre yasaklar uygulanıyor. İşte en son açıklanan Ankara risk haritası ve detaylar
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Ankara risk haritası, 15 Mart itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritayı 1 Mart tarihinde paylaşmıştı. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ardından yeni haritanın paylaşılması bekleniyor.
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ANKARA KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI
Koronavirüs risk haritası 20-26 Şubat tarihleri aralığı için yayımlanmıştı. Ankara bu haritada sarı renkte yani orta risk grubunda yer alıyordu. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ardından yeni haritanın paylaşılması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.
Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
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Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.
Hürriyet’ten Melten Özgenç’in haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın haftalık açıkladığı vaka sayıları, illerin kaderinde etkili olacak. Başta İstanbul, daha önce turuncu olan pek çok ilde artan vakalar ‘kırmızı’ alarma yol açtı. Bilim Kurulu üyeleri uyardı: İllerin yeni rengini vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları ve yatak sayısı gibi birçok etken belirleyecek.