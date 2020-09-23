Ankara Koronavirüs haritasındaki son durum.. İlçe ilçe Ankara Kovid-19 risk haritası, günlük vaka sayıları

1-2 haftadır filyasyon ve izolasyona uymayanları yurtlara alıyoruz.



Bunun için tahsis ettiğimiz yurdumuz var. Kuralları ihlal edenler değil, ikameti olmayan pozitif vatandaşlarımızı da barındırıyoruz. 86 kişi oldu. Sayının azalması sevindirici olur bizim için.