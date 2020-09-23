Ankara Koronavirüs haritasındaki son durum.. İlçe ilçe Ankara Kovid-19 risk haritası, günlük vaka sayıları
Ankara Koronavirüs tablosu ve ilçelerin risk haritası kentte yaşayan vatandaşlar tarafından internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Ankara'da geçtiğimiz hafta artan vaka sayılarının bir dizi tedbir alınmış ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki son durum hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki koronavirüs vaka artışında başta gelen iller arasında olan Ankara'da son durum nedir? İşte Ankara koronavirüs haritasında son durum
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Ankara'da koronavirüs vaka artışındaki son durumu Ankara Valisi Vasip Şahin açıklamalarda bulundu.. İşte Şahin'in açıklamaları
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Son bir haftada vaka artış hızımızda düşüş var" ifadelerini kullandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Son bir haftada vaka artış hızımızda düşüş var. diye konuştu.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm ilçelerde denetlemeler yapıyoruz.
Filyasyon ekiplerimiz 2000 civarında. 570 ekip olarak, sürekli filyasyon yaparak izolasyonu sağlıyor.
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1-2 haftadır filyasyon ve izolasyona uymayanları yurtlara alıyoruz.
Bunun için tahsis ettiğimiz yurdumuz var. Kuralları ihlal edenler değil, ikameti olmayan pozitif vatandaşlarımızı da barındırıyoruz. 86 kişi oldu. Sayının azalması sevindirici olur bizim için.
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Tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
İnşallah topyekün mücadeleyi kazanacağız.
(Saldırı girişimi… ) Dün de açıklama yaptım. Sağlık Bakanımız da açıklama yaptı. Konu üzücü bir konu. Kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları milletimizin bilgisi dahilinde. Dünyaya örnekler. Bu kadar fedakarca çalışanlara ancak saygı duyulur. Anlaşılan bir ölüm vuku nedeniyle bir anlık, olmaması gereken tepkinin orada oluşturduğu durum.
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Oradaki tartışma, durum bir fiili ya da fiziki saldırıya dönüşmeden önlendi. Bu şekli bile üzücü ve kınanması gerekir.
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Sağlık çalışanları kamu hizmeti yapıyor. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Doğru bir hareket değildi. Sorumlular ile ilgili işlem başlatıldı. Faillerle ilgili işlemler devam ediyor."