Ankara ilçe ilçe koronavirüs risk haritası... İşte kırmızı olan ilçeler

Kovid-19'la mücadele kapsamında, ağustosta 21 milyon 29 bin 664 doz aşı uygulandı. Yapılan aşı miktarı eylülde 15 milyon 328 bin 59'a, ekimde 6 milyon 785 bin 338'e düştü. Yaz aylarında birçok kez 1 milyon dozu aşan günlük aşı miktarı, ekimde ortalama 218 bin 882 oldu