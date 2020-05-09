Anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak? 1 Haziran'da açılacak mı, yazın olacak mı?
Anaokulları ve kreşlerin açılacağı tarih, okulların açılış tarihinin 1 Haziran olarak belirlenmesinin ardından gündeme geldi. Corona virüsü nedeniyle okullarla beraber kapatılan anaokulları ve kreşlerin yeniden eğitim vereceği tarih, veliler ve eğitimcilerin araştırmalarında yer alıyor. Normalleşme planı kapsamında kademeli olarka uygulanacak olan yeni düzenleme çerçevesinde, gözler "anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Peki, 1 Haziran'da açılacak mı, yazın olacak mı?
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İlkokul, ortaokul ve liselerde devam eden uzaktan eğitim sistemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaparak, yüz yüze eğitimin haziran başında başlayacağını söyledi. Telafi eğitimin gündeme gelmesiyle, anaokulu ve kreşlerde çocukları bulunan veliler, kreşler ve anaokulları yazın olacak mı? sorusunun yanıtına yöneldi. İşte, anaokulları ve kreşlerin açılıp açılmayacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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ANAOKULLARI VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların açılacağı tarihle ilgili değerlendirme yaptı.
Okulların açılma tarihine ilişkin Selçuk, "1 Haziran" tarihinin bir ihtimal olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı duruma göre bu tarihte okulların açılabileceğini belirtti.
Seyrin iyiye doğru gittiğini vurgulayan Selçuk, "Koşullar, 'Riske girmeyelim, biraz daha şartları sıkı tutalım' şeklinde gelişirse, haziranda okullar açılmayabilir, dolayısıyla eylüle kayabilir." ifadelerini kullandı.
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Kreşlerin büyük kısmı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı. Bağımsız anaokulları ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 Haziran sonrasında Bilim Kurulu da onay verirse kreş ve anaokullarını açmayı düşünüyor. Özellikle çalışan annelerin mağdur olmaması için.
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KREŞLER ANAOKULLARI YAZIN OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde okullar açılacak mı sorusuna sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi;
"Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen “Yaz tatilinde okul var mı?" sorusuna “Hayır” cevabı vermeye doyamıyorum. Bir de buradan yazayım, siz iletin . Kuzum yaz tatilinde okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"
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Bakanlığa bağlı kreş ve anaokullarla ilgili ayrıca bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili yeni gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.