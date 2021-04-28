Anaokulları ne zaman kapanıyor? İşte MEB'in son açıklamaları

Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile kapatıldığını belirtti. Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz" diye konuştu.