Anaokulları ne zaman kapanıyor? İşte MEB'in son açıklamaları
Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi. Pek çok vatandaş da anaokullarının akıbetini merak ediyor. Peki, anaokulları ne zaman kapanıyor?
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Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi. İşte, anaokulları hakkında son bilgi...
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Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile kapatıldığını belirtti. Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz" diye konuştu.
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Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi