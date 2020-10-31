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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 21:38 | 

Amerika seçimleri ne zaman? İşte ABD Başkanlık seçim tarihi

ABD'de başkanlık seçimi için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şimdiye kadar 90 milyon 55 bin 33 kişi oy kullandı. Kasım ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren pek çok kişi seçim tarihini sorguluyor. Peki, 2020 ABD Başkanlık seçimi ne zaman?

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ABD Başkanlık seçimi yakından takip ediliyor. Mevcut Başkan Trump ve Biden arasında geçecek yarışa kısa bir süre kala, seçime ilişkin tarih bilgisi ve diğer ayrıntılar, dış politika ile yakından ilgili kişilerce araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SEÇİM NE ZAMAN
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SEÇİM NE ZAMAN?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" seçim süreci yaşanan ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

3ANKETLER NE DİYOR
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ANKETLER NE DİYOR?

Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.

ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.

Seçimin asıl kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde de Biden, daha küçük farklarla da olsa Trump'ın önünde gözüküyor.

4EN ÇOK OYU ALAN DEĞİL DELEGEYİ ALAN KAZANIYOR
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EN ÇOK OYU ALAN DEĞİL DELEGEYİ ALAN KAZANIYOR

3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

2016'daki son seçimleri kazanan Trump, 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.

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