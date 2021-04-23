Altın fiyatları gram altın çeyrek altın: 23 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve anlık altın fiyatları son durum
Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın alacak olan yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne altın 476 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 476.12 lira seviyesini; en yüksek ise 479.50 lira seviyesini gördü. Dün akşam Kapalıçarşı'da geçen hafta 747 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 773 liraya çıktı. Peki, 23 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı ve piyasalarda son durum bilgisi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenlerin internette sıklıkla cevap aradığı sorular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 477 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise 1783 dolar seviyesinde hareket ediyor. Peki bu değerlerin ardından yatırım altınlarında son durum nedir? İşte altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı ve son değerler
Gram altın, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün Asya piyasalarında saat 11.19 itibarıyla yüzde 0.27 oranında yükselişle 477.83 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 192 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı, dün dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 482 lira seviyesine kadar yükselerek, yılın en yüksek seviyesini görmüştü.
3
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1789 dolar seviyesini, en düşük ise 1781 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.01 oranında düşüşle 1783 dolardan işlem gördü.
4
ABD ile Rusya arasında artan gerilim ve yüzde 1,55 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi altın fiyatlarını desteklerken, ons altın gün içerisinde en yüksek 1798 dolar seviyesini, en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.33 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem gördü.
5
ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ?
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde sakin seyrin sürmesi ons altının hız kazanmasını destekledi. Gelinen noktada aşağı yönlü eğilimi geride bırakmış görünüyoruz. Ons altın 1750 dolar seviyesinin üzerinde kalmakta inatçı olması hâklinde sırasıyla 1800 - 1835 dolar ve 1850 dolar dirençleri gündemde olacak gibi görünüyor.
6
Bununla birlikte DolarTL’nin 8.20 TL seviyesine doğru yükselmesi gram altını da harekete geçirdi. Mevcut durumda ons altın ve DolarTL’nin yukarı hareket etmesi gram altının son beş ayın en yüksek seviyesine itti.
7
Ons altında yükseliş eğiliminin devam etmesi ve DolarTL’nin 8.20 TL seviyesi üzerinde kalması gram altının 490 TL seviyesine yükselmesini destekleyebilir. DolarTL’de ve gram altında ana yön yukarı görünüyor