Altın fiyatları gram altın çeyrek altın: 23 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve anlık altın fiyatları son durum

ABD ile Rusya arasında artan gerilim ve yüzde 1,55 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi altın fiyatlarını desteklerken, ons altın gün içerisinde en yüksek 1798 dolar seviyesini, en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.33 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem gördü.