Altın fiyatları 29 Ocak: Çeyrek, yarım, tam ve altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram altın haftayı 439,70 TL'den tamamladı

ALTINDA BU SEVİYELER YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı



Son dönemde vaka sayılarında görülen rekor seviyeler ve tedbirlerdeki sıkılaşmanın devam etmesi salgın kaynaklı endişeleri ön planda tutuyor. Bu taraftaki endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, hem bu mevcut endişeler hem de aşı tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar riskli varlıklarda son günlerde satış baskısının artış kaydetmesine neden oldu.



Belirsizliklerdeki artış ocak ayının ilk haftasından sonra doların küresel çapta bir miktar toparlanma kaydetmesine neden oldu. Yine Avrupa’da salgın konusunda kötümser tablonun devam etmesi ve tedbirlerin ekonomik görünümü baskılaması da euronun değer kaybetmesine ve dolar endeksinin yükselmesine sebep oldu. Küresel dolar endeksinin toparlanmasına bağlı olarak ons altında ocak ayı içerisinde düşüşler yaşandı.



Son dönemde ons altının sıkışık bir seyir izlediği görülüyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Aynı zamanda ABD Başkanı Biden’ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin süreç de önemini korumaktadır. İlerleyen günlerde teşvik paketinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve teşvik beklentilerinin gücünü koruması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağlayabilir.