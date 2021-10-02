Alp Er Tunga kimdir, mezarı bulundu mu? Alp Er Tunga'nın tarihteki yeri
Efsanevi bir kimliği olan Alp Er Tunga’nın mezarının nerede olduğuna yönelik araştırmalar sürerken Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir'in iddiaları gündem oldu. Demir, efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti. Peki, Alp Er Tunga kimdir, mezarı bulundu mu?
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Alp Er Tunga, veya Alp Er Tonğa, efsanevi bir Türk hakanıdır. Zaman zaman Saka Hanı olarak bahsedilir. Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga'nın, Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür.
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Tunga bir yiğitlik simgesi olarak alplere isim diye verilir. Uzun saçlı olmak Tunga’yı çağrıştırdığı için alpler saç uzatırlar. Ayrıca cengaverler yırtıcı hayvanların özellikle de aslan, kaplan, pars, tunga gibi hayvanların postlarını giyerler. Bu postlar savaşçılığın sembolüdür. Alpar Tunga Han, yanında iki tane tunga (leopar) ile resmedilir, sırtında da bir post vardır, postun dişleri başının üzerinden görünür. Tüm Türk Dünyasında olduğu kadar, İran ve Ortadoğu halklarının pek çoğu tarafından tanınır. Selçukluların 33 atasından biri olarak sayılır. Yeraltındaki 100 sütunlu demir sarayında yaşar. Alpar sıfatıyla anılır. İran mitolojisinde adı Afrasyab olarak geçer.
Şehname'ye göre İran - Turan savaşları sırasında Zaloğlu Rüstem ile giriştiği mücadele sırasında pusuya düşürülüp öldürülmüştür. Öldürülmesiyle ilgili Alp Er Tunga Sagusu, Divân-ı Lügati't-Türk'ün çeşitli yerlerinde örnek metin olarak verildiği söylenmektedir.
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MEZARI BULUNDU MU?
Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti. Prof. Dr. Demir, keşfini şu ifadelerle duyurdu:
“Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga’nın mezarı Buhara’da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun...”