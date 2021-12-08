Olaf Scholz kimdir? Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst hakkında bilgiler

2017 yılında "Umudun Ülkesi" başlıklı kitabı yayımlanan Olaf Scholz, 1998 yılında evlendiği eşi Britta Ernst ile başkent Berlin'e yaklaşık 30 km uzaklıktaki Potsdam'da yaşıyor. Scholz'un eşi Britta Ernst de siyasetçi. Almanya'nın yeni First Lady'si 2017 yılından bu yana Brandenburg eğitim bakanı olarak görev yapıyor.