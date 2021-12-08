Olaf Scholz kimdir? Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst hakkında bilgiler
Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi. Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Partili (SPD) bir siyasetçi olarak, Willy Brandt, Helmut Schmidt ve Gerhard Schröder'den sonra bu görevi üstlenen dördüncü lider. Peki, Olaf Scholz kimdir? Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst hakkında bilgiler
Alman siyasetçi Olaf Scholz, 14 Haziran 1958 tarihinde Osnabrück'te dünyaya geldi.Alman Parlamentosu Bundestag'a ilk kez 1998'de giren Scholz, 2011-2018 arasında Hamburg Belediye Başkanlığı yaptı. Olaf Scholz, aynı zamanda iş hukuku konusunda uzman bir avukat.
2017 yılında "Umudun Ülkesi" başlıklı kitabı yayımlanan Olaf Scholz, 1998 yılında evlendiği eşi Britta Ernst ile başkent Berlin'e yaklaşık 30 km uzaklıktaki Potsdam'da yaşıyor. Scholz'un eşi Britta Ernst de siyasetçi. Almanya'nın yeni First Lady'si 2017 yılından bu yana Brandenburg eğitim bakanı olarak görev yapıyor.