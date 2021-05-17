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Esma MURAT- Ali AKSOYER-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 - 16:01 | 

Alibeyköy Barajı çevresinde plastik atık dağları! 'Beyin fonksiyonlarını etkiliyor'

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresinde kaçak olarak dökülen plastik atık dağları ile ilgili olarak Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Atık plastikler insanlar, balıklar ve kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türünü olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda atık plastikler, insanların dolaşım ve üreme sistemlerini hatta beyin fonksiyonlarını etkiliyor" dedi.

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