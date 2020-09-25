Aleyna Çakır olayında son durum: Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun kimdir, öldürdüğünü itiraf mı etti?
Aleyna Çakır olayında son durum özellikle Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. 112. gün önce hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın şüphesi ölümü ardından Çakır ailesi Müge Anlı programına katılmış, aile kızlarının sevgilisi Ümit Can Uygun'u işaret etmişti. Ümit Can Uygun hakkındaki iddialar şüpheleri artırmıştı. Peki,, Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun kimdir, öldürdüğünü itiraf mı etti?
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Şüpheli ölümünün hala aydınlatılamadığı Aleyna Çakır'la ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı, Çakır'ın ölü bulunduğu evde kurşunların bulunduğunu açıkladı. Öte yandan ailenin avukatı Ümit Can Uygun'un çeşitli yerlerde itirafta bulunduğunu hatırlattı. Müge Anlı programına bağlanan görgü tanıkları da Ümit Can Uygun'un "Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm. " dediğini iddia etmişti.
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ALEYNA ÇAKIR'IN AVUKATI SON DURUMU PAYLAŞTI
Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, dosyayla ilgili son durumu açıkladı. Yıldırım, “Ümitcan’ın hiç HTS kaydının gelmediğini görüyoruz, biz bu durumun benzerini Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda da yaşadık. Dosya sürüncemede kaldı. Aleyna’nın şiddet gördüğü dosya, Aleyna’nın ölümüne ilişkin dosya, ayrıca Ümitcan’ın annesinin şüpheli ölümüne ilişkin dosya birbirinden ayrı düşünülemez. Biz tutuklanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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ALEYNA ÇAKIR DOSYASIYLA İLGİLİ İDDİALARA YANIT
Müge Anlı programında Aleyna Çakır dosyasına bir süre yer vermemesi farklı iddialara neden olmuştu. Anlı'nın şüpheli bir şekilde ölen Aleyna Çakır'ın dosyasını kapattığı iddia ediliyordu. Müge Anlı programının 2 bin 500. bölümünde iddialara yanıt verdi. ATV'de yayınlanan programında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:
"Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum, bu programı beraber yapıyoruz. Benim yapabileceğim daha ne kaldı. Herkes geldi, bildiklerini anlattı. Soruşturmalar yürütülüyor. Aile de burada. Ben adalete güveniyorum, güvenmek zorundayım. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın. Bıraktık sanmayın, başka bir ifade geliyor, aile tekrar geliyor. Bunu savcı değerlendirir. Bunun kararını ne ben ne siz verebilirsiniz. Buraya bağlanıp konuşmaktan korkanların da bilgilerini ilettim. Ben Gülay Hanım’ın ailesine de sesleniyorum. Siz de bu işin peşini bırakmayın. İster burada ister başka yerde. Dediğim gibi ben bekliyorum. Siz benim arkamda olduğunu müddetçe ben de bu olayın arkasındayım. Aleyna olayının diğer konulardan farkı yoktu ki? İnanın bu böyle değil, ben üç dosyanın da aynı işlenmesini isterim ama bu savcının kararı. Bekleyeceğiz, beklemek zorundayız."
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ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?
Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran’da Keçiören ilçesindeki evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Çakır’a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır’ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun’u sorumlu tutarken, Uygun’un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören’de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.
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Aleyna Çakırın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun’un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi. Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır’ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.
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ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?
İki kardeşten biri olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylü. Annesi Gülay Uygun çocuk eğitmeni, babası Durak Uygun ise ticaretle ilgileniyor. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir. Ümitcan Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları çok konuşulan Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.