Aleyna Çakır olayında son durum: Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun kimdir, öldürdüğünü itiraf mı etti?

ALEYNA ÇAKIR DOSYASIYLA İLGİLİ İDDİALARA YANIT Müge Anlı programında Aleyna Çakır dosyasına bir süre yer vermemesi farklı iddialara neden olmuştu. Anlı'nın şüpheli bir şekilde ölen Aleyna Çakır'ın dosyasını kapattığı iddia ediliyordu. Müge Anlı programının 2 bin 500. bölümünde iddialara yanıt verdi. ATV'de yayınlanan programında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:



"Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum, bu programı beraber yapıyoruz. Benim yapabileceğim daha ne kaldı. Herkes geldi, bildiklerini anlattı. Soruşturmalar yürütülüyor. Aile de burada. Ben adalete güveniyorum, güvenmek zorundayım. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın. Bıraktık sanmayın, başka bir ifade geliyor, aile tekrar geliyor. Bunu savcı değerlendirir. Bunun kararını ne ben ne siz verebilirsiniz. Buraya bağlanıp konuşmaktan korkanların da bilgilerini ilettim. Ben Gülay Hanım’ın ailesine de sesleniyorum. Siz de bu işin peşini bırakmayın. İster burada ister başka yerde. Dediğim gibi ben bekliyorum. Siz benim arkamda olduğunu müddetçe ben de bu olayın arkasındayım. Aleyna olayının diğer konulardan farkı yoktu ki? İnanın bu böyle değil, ben üç dosyanın da aynı işlenmesini isterim ama bu savcının kararı. Bekleyeceğiz, beklemek zorundayız."