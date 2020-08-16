ALES sınav yorumları: 16 Ağustos 2020 ALES soruları zor muydu, kolay mıydı?
ALES sınav yorumları, 16 Ağustos'ta gerçekleşen sınavın ardından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen ALES 2020 yılında da yoğun ilgi gördü. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sonuçlar açıklanmadan önce de adaylar sorulara, cevaplara ve sınav yorumlarına bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Peki ALES soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte yorumlar...
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ALES 2020 yılında 16 Ağustos’ta gerçekleştirildi. ALES sınav yorumları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Sınava giren adaylar eylül ayında açıklanacak sonuçlardan önce tahmini puanlarını sorulara, cevaplara ve yorumlara bakarak hesaplamaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs’ta uygulanan sınavın soruları ve cevapları 7 Mayıs’ta yayımlanmıştı. İşte 16 Ağustos ALES sınav yorumları ve konu ile ilgili detaylar…
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ALES SINAV YORUMLARI ALES sınav yorumları yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.
Işıl, Gamze, Mustafa, Hakan isimlerini duymayı ve makarnayı görmeyi bile istemiyorum.. #ales Var gücümle ALES ‘te cenk ettim KPSS ‘ye Allah Kerim, siz devam edin.. Sanırım ALES'te paragraftan çıkarılmayacak sonuçlar çıkardım. ALES sınavında şöyle bi cümle vardı: Galibiyet yabancılaştırıcı bir yolculuktur. İnsan evine kaybedince döner.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.