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Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 13:46 | 

ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/2) detayları, söz konusu sınavda ter dökmek için sınava hazırlanan adaylarca merak konusu oldu. ALES/1'in geride kalmasıyla araştırmalarına hız veren adaylar, ÖSYM'den bilgi almak istiyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?

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Üniversitelerde akademik kariyer hedefi olan binlerce aday, ALES oturumlarına odaklandı. Geçtiğimiz pazar günü 2021'deki 1. oturumun sona ermesi gözleri 2. oturuma çevirtti. İşte, ALES/2 hakkında son bilgiler...

2

ALES/2 ise 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

3ALES 1 SONUÇLARI

ALES 1 SONUÇLARI

2021 Sınav takvimiyle ALES sonuçları için tarih verildi. Takvime göre ALES sonuçları mayıs ayının son günlerinde duyurulacak. 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.

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