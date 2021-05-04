ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı takvimi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/2) detayları, söz konusu sınavda ter dökmek için sınava hazırlanan adaylarca merak konusu oldu. ALES/1'in geride kalmasıyla araştırmalarına hız veren adaylar, ÖSYM'den bilgi almak istiyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?
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Üniversitelerde akademik kariyer hedefi olan binlerce aday, ALES oturumlarına odaklandı. Geçtiğimiz pazar günü 2021'deki 1. oturumun sona ermesi gözleri 2. oturuma çevirtti. İşte, ALES/2 hakkında son bilgiler...
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ALES/2 ise 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
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ALES 1 SONUÇLARI
2021 Sınav takvimiyle ALES sonuçları için tarih verildi. Takvime göre ALES sonuçları mayıs ayının son günlerinde duyurulacak. 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.