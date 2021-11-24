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Dünya
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 21:50 | 

Alarm zilleri çalıyor! Şimdiye kadarki en büyük koronavirüs mutasyonu tespit edildi... Delta varyantından bile tehlikeli olabilir

Son dakika haberi... Dünya corona virüsüyle mücadelede aşı sayesinde önemli bir eşiği atlasa da küresel ölçekte pandeminin etkisi maalesef şiddetini sürdürüyor. İngiliz bilim insanları şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan yeni bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. 'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.

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Covid-19'la ilgili son dakika gelişmeleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de ana gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor.
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Türkiye'de bugün açıklanan Covid-19 Tablosu'na göre 27 bin 592 vaka kaydedilirken, 175 kişinin corona virüsü sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
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Bu rakamlar durumun vahametini ortaya koyarken, Güney Afrika ülkesi Botswana'da ortaya çıkan yeni varyant alarm zillerinin bir kez daha çalmasına yol açtı.
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Britanyalı uzmanlar, 'Nu' olarak adlandırılan yeni varyantın şimdiye dek en fazla mutasyona uğrayan tür olduğunu açıkladı.
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Bilimsel olarak 'B.1.1.529' adı verilen varyanta 10 vakada rastlanırken, bu türün üç ülkede görülmesi tahmin edilenden daha yaygın olabileceği ihtimaline güç veriyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Botwana varyantı 32 mutasyon taşıyor ve bu mutasyonların çoğu, varyantın daha bulaşıcı ve aşıya karşı daha dirençli olabileceğini düşündürüyor.
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'Nu' varyantının spike proteininde diğer tüm varyantlara göre daha fazla değişiklik bulunuyor. Bu nedenle de son varyantın mevcut aşılardan kaçma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Imperial College'da virololog olarak görev yapan Dr. Tom Peacock bu varyantın farkına varan ilk isim. Dr. Peacock, 'Nu' varyantının mutasyon kombinasyonuna ilişkin "korkunç" ifadesini kullandı.
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Dr. Tom Peacock, bilimsel adıyla 'B.1.1.529' varyantının dünyada en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha kötü olma potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulundu.
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Bilim insanları Daily Mail gazetesinin internet sitesi MailOnline'a yaptığı açıklamada, varyantın kısa ömürlü olmasını sağlayabilecek ve küresel olarak yaygın hale gelmesini engelleyebilecek denli çok mutasyona sahip olabileceğini ifade etti.
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Botswana'da 'Nu' varyantı üç vakada tespit edildi. Altı vaka Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bir vaka da Afrika'dan dönen bir kişide Hong Kong'da görüldü.
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Londra Üniversitesi Akademisi'nde genetikçi olarak çalışmalar yürüten Prof. Francois Balloux, yaygın mutasyonlar nedeniyle endişe yarattığını söylerken, 'Nu' varyantının Delta'ya göre antikorlardan muhtemelen daha çok kaçacağını aktardı.
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Prof. Balloux, "Şimdilik, yakından takip edilmesi gerekiyor fakat aşırı kaygı duyulmasına gerek yok, ta ki sıklığı artmaya başlayana kadar" ifadelerini kullandı.
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East Anglia Üniversitesi'nden mikrobiyolog Prof. David Livermore, virüsün uğradığı kapsamlı mutasyonun aşıdan kaçma ihtimalini yükselttiğini anlatırken, bu durumun ihtimalin gerçekleşeceğine dair kanıt olmayacağını söyledi.
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