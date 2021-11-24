Alarm zilleri çalıyor! Şimdiye kadarki en büyük koronavirüs mutasyonu tespit edildi... Delta varyantından bile tehlikeli olabilir
Son dakika haberi... Dünya corona virüsüyle mücadelede aşı sayesinde önemli bir eşiği atlasa da küresel ölçekte pandeminin etkisi maalesef şiddetini sürdürüyor. İngiliz bilim insanları şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan yeni bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. 'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.
Bilimsel olarak 'B.1.1.529' adı verilen varyanta 10 vakada rastlanırken, bu türün üç ülkede görülmesi tahmin edilenden daha yaygın olabileceği ihtimaline güç veriyor.
'Nu' varyantının spike proteininde diğer tüm varyantlara göre daha fazla değişiklik bulunuyor. Bu nedenle de son varyantın mevcut aşılardan kaçma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Dr. Tom Peacock, bilimsel adıyla 'B.1.1.529' varyantının dünyada en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha kötü olma potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulundu.
Botswana'da 'Nu' varyantı üç vakada tespit edildi. Altı vaka Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bir vaka da Afrika'dan dönen bir kişide Hong Kong'da görüldü.
Prof. Balloux, "Şimdilik, yakından takip edilmesi gerekiyor fakat aşırı kaygı duyulmasına gerek yok, ta ki sıklığı artmaya başlayana kadar" ifadelerini kullandı.