Alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı? e-Okul Meslek lisesi alan ve dal seçimi sonuçları görüntüleme

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR? E okul sistemine giriş yapabilmek için “e-okul.meb.gov.tr” adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.