Alan değişikliği 2022 başvurusu nasıl yapılır? Gözler alan değişikliği kontenjanları ve MEBBİS başvuru ekranında

Alan değişikliği başvuruları 7 Şubat ve 11 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Öğretmen alan değişikliği başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Alan değişikliği için ön başvuruda bulunmayanlar tercih ve atama sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklar.
Ön başvurular (Birinci aşama), E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacaktır.
Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işleteceklerdir.
Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır.
Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.
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Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacaktır.
Ön başvuruda bulunmayanlar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar “Ön Başvuru” sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.
Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenlerin başvuruları ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programının birbirine eşdeğer olduğu 08.07.2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirtilmiş olup bu husus yargı kararı gereği geçerliliğini devam ettirdiğinden Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı için yaptıkları başvurular kabul edilecektir.
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30.09.2022 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.
Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından ön başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan ön başvurular okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince reddedilecektir.
Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç) alanlar itibarıyla ülke genelindeki öğretmen ihtiyacı ve Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak belirlenecektir.