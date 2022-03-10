Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2022 Alaçatı Ot Festivali takvimi

11’inci Alaçatı Ot Festivali, bu yıl "Labada" temasıyla 24-27 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin her yerinden, çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen festival, yurt dışından katılımcılara da ev sahipliği yapıyor. Doğal otlar ve yöresel yiyeceklerin satıldığı tezgahlar her sene renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.