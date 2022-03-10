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Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2022 Alaçatı Ot Festivali takvimi

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Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği, her sene farklı bir ot teması ile düzenlenen Alaçatı Ot Festivali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden, çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen Alaçatı Ot Festivali, bu yıl mart ayında düzenlenecek. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2022 Alaçatı Ot Festivali takvimi

1/3Alaçatı Ot Festivali ne zaman 2022 Alaçatı Ot Festivali takvimi

11’inci Alaçatı Ot Festivali, bu yıl "Labada" temasıyla 24-27 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin her yerinden, çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen festival, yurt dışından katılımcılara da ev sahipliği yapıyor. Doğal otlar ve yöresel yiyeceklerin satıldığı tezgahlar her sene renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

2/3KORTEJ ÜNLÜ İSİMLER EŞLİĞİNDE YAPILACAK

KORTEJ ÜNLÜ İSİMLER EŞLİĞİNDE YAPILACAK

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Egede yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivalinin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onanerin katılımıyla gerçekleşecek olan Festival Korteji ise 25 Mart Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak.

3/3BİRÇOK ETKİNLİK OLACAK

BİRÇOK ETKİNLİK OLACAK

Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere birçok etkinlik gerçekleştirilecek. 26 Mart Cumartesi akşamı Türk Pop Müziğinin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında konser verecek.

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