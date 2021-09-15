AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? AKS sonuç sorgulama ekranı için gözler MEB'de
AKS sonuçları için geri sayım başladı. Aday öğretmenlerin katılımı ile Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edildi. Nisan ayında yapılması beklenen ancak koronavirüs nedeniyle eylül ayında yapılan söz konusu sınavın sonuçları için adayların gözü kulağı MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek. AKS değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak ve 60 üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu öğretmen adayları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Söz konusu sınavın üzerinden geçen süre sonrası AKS sonuçlarının açıklanması için beklentiler arttı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde açıklanacak.
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AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS sonuçları 24 Eylül tarihine kadar erişime açılmış olacak.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
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d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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SINAV SONRASI İŞLEMLER
Sınavda başarılı olan aday öğretmenlerin listeleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere bildirilir.
Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.
Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuata göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır.