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Akika kurbanı ne zaman kesilir? Akika nedir, ne demek? İşte Diyanet açıklaması!

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#Akika Kurbanı#Kurban Bayramı#Akika Kurbanı Ne Zaman Kesilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:39

Akika kurban kesimi, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan ibadetlerden biri. Akika kurbanı da kurban ibadetleri arasında yer alıyor. Peki akika kurbanı ne zaman kesilir? Akika nedir, ne demek? İşte konuyla ilgili detaylar...

1/3Akika kurbanı ne zaman kesilir Akika nedir, ne demek İşte Diyanet açıklaması

Akika kurbanı da kurban ibadetlerinden biri. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle araştırılan konulardan biri de akika kurbanının ne zaman yerine getirileceği. Diyanet İşleri, konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte ayrıntılar...

2/3AKİKA NEDİR

AKİKA NEDİR?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana “akika” adı verilir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1), bir hadisinde de “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akika kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahaya, 21) buyurmuştur.

Akika kurbanı kesmek, Hanefi mezhebine göre mubah, diğer mezheplere göre ise sünnettir.

3/3AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLİR

AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLİR?

Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır (İbn Rüşd, Bidâye, I, 463-464). Akika kurbanının etinden anne-baba dahil herkes yiyebilir.

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