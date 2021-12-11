Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte 125 uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. Bakan Yanık, yaptığı açıklamada Bakanlık'ta istihdam edilmek üzere 125 personel alımı ve başvuruların Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden gerçekleşeceğini bildirdi. 125 personel alımı başvuruları takvime göre önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. Başvuru şartları arasında adaylarda KPSS puanının önem arz etmesi bekleniyor. Gözler şimdi başvuru tarihlerinde. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 personel alımı ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri, Bakan Yanık'ın açıklaması sonrası gündeme geldi. Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı. 125 uzman yardımcısı alımı başvuru kılavuzunun Bakanlığın internet sitesi üzerinden ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.
125 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında. http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum."
Bu kapsamda başvuru işlemleri 16 Aralık tarihinde başlayacak. Son başvuru tarihinin de resmi duyuru ile ilan edilmesi bekleniyor.
"Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında. http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum."
Bu kapsamda başvuru işlemleri 16 Aralık tarihinde başlayacak. Son başvuru tarihinin de resmi duyuru ile ilan edilmesi bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru şartları hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Ancak daha önceki uzman yardımcısı alımı ilanında şu ifadeler yer almıştı;
Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır
Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır
Giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, aranacak YDS puanı, son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ve (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır.