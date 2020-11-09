Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı!

Bakanlıktan yayımlanan bilgilere göre belirli pozisyonlarda çalıştırılmak üzere 817 personel alımı gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapmış olduğu duyuruda Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. İşte, personel alımı hakkında detaylı bilgiler