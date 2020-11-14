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GeriGündem Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Ahmet Kekeç'in hayatıyla ilgili bilgiler
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Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 13:59 | 

Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Ahmet Kekeç'in hayatıyla ilgili bilgiler

Gazeteci Ahmet Kekeç’ten kötü haber geldi. Durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alınan Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde oğlu Mehmet Hasan Kekeç, babası Ahmet Kekeç'in koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Vefat haberi ardından Ahmet Kekeç’in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı. İşte Ahmet Kekeç'in hayatıyla ilgili bilgiler...

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Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Ahmet Kekeç, Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

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Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Ahmet Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi.

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Ahmet Kekeç, Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

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