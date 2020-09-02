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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 08:03 | 

Ağustos ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte tarih bilgisi!

Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Gözler şimdi geçtiğimiz ağustos ayına ait rakamlarda. Peki, ağustos ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de birçok zam oranı belli oluyor. Şimdi ise ağustos ayına ait güncel enflasyon rakamlarının açıklanılmasına odaklanıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

3
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2020 Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarının da 3 Eylül Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

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