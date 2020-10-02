Ağrı-Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz kimdir, kaç yaşında?

Kahramanmaraş ilinde Valilik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla; Çorum İli Sungurlu İlçesi ve Trabzon İli Akçaabat İlçesinde Refiklik stajını, Mersin ve İstanbul İllerinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Karabük’ün Eflani ve Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçelerinde Kaymakam vekili olarak görev alan Murtaza Ersöz, 4 ay süre ile İngiltere’nin Portsmouth şehri ’’LSI Portsmouth – English Language Scholl’’ da dil eğitimi gördü. 103. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayan Murtaza Ersöz, Gaziantep / Yavuzeli , Malatya / Doğanşehir Kaymakamı olarak görev yapmakta iken 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 02.09.2019 tarihinde Ağrı-Taşlıçay Kaymakamı olarak göreve başlamıştır.