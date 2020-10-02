Ağrı-Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz kimdir, kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmayla milyonlarca insanı duygulandıran Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz'ün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir' ifadelerini kullanan Murtaza Ersöz, annesi ve babasının vefatı nedeniyle kendisinin ve kardeşinin önce çocuk yuvasında ardından erkek yetiştirme yurdunda kaldığını belirtmişti. Peki, Ağrı-Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz kimdir, kaç yaşında?
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Murtaza Ersöz 10 Mart 1987 tarihinde Mardin’ de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Mardin’de tamamlayan Ersöz, lisans eğitimini ise 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de 2011 yılında aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Ana Bilim dalında tamamladı.
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2010 yılından itibaren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Murtaza Ersöz, 2015 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.
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Kahramanmaraş ilinde Valilik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla; Çorum İli Sungurlu İlçesi ve Trabzon İli Akçaabat İlçesinde Refiklik stajını, Mersin ve İstanbul İllerinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Karabük’ün Eflani ve Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçelerinde Kaymakam vekili olarak görev alan Murtaza Ersöz, 4 ay süre ile İngiltere’nin Portsmouth şehri ’’LSI Portsmouth – English Language Scholl’’ da dil eğitimi gördü. 103. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayan Murtaza Ersöz, Gaziantep / Yavuzeli , Malatya / Doğanşehir Kaymakamı olarak görev yapmakta iken 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 02.09.2019 tarihinde Ağrı-Taşlıçay Kaymakamı olarak göreve başlamıştır.