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Afyonkarahisar’da yoğun kar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor… Valilikten elektrik kesintisi açıklaması

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Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartlarından dolayı kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintiler devam ederken Afyonkarahisar Valiliği resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "İlimiz genelinde etkisi gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle şehrimizin bazı noktalarında kısmı elektrik kesintileri yaşanmıştır." denildi.

1/3Afyonkarahisar’da yoğun kar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor… Valilikten elektrik kesintisi açıklaması

Isparta'da gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı yolların kapanması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Bazı bölgelerde kısmi elektrik kesintileri oldu.

2/3Afyonkarahisar’da yoğun kar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor… Valilikten elektrik kesintisi açıklaması

Afyonkarahisar Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşları hava şartları ve elektrik kesintisinde son durum hakkında bilgilendiriyor.

3/3Afyonkarahisar’da yoğun kar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor… Valilikten elektrik kesintisi açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz genelinde etkisi gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle şehrimizin bazı noktalarında kısmı elektrik kesintileri yaşanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ye bağlı 70 ekip, 70 araç ve 145 personel, dün geceden itibaren sahada görev yapmakta ve yaşanan arızaları anlık takip ederek en hızlı şekilde müdahale için çalışmalarını sürdürmektedir.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız 186 çözüm merkezi ile OEDA5 136 Mobil uygulaması üzerinden yetkililere ulaşarak çözüm isteyebilirler. Sabır ve anlayışları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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#Afyonkarahisar Elektrik Kesintisi#Elektrik Kesintisi#Elektrikler Ne Zaman Gelecek