Adliyeler açık mı? Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan İstanbul'daki adliyeler hakkında açıklama

Adliyelerin açık olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı, İstanbul’da yapılacak olan duruşmalar ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. İşte detaylar