Adliyeler açık mı? Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan İstanbul'daki adliyeler hakkında açıklama

Adliyelerin açık olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı, İstanbul’da yapılacak olan duruşmalar ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. İşte detaylar
HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı.
İşte Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler, nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.
İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul'da bugün (25 Ocak) gerçekleşecek duruşmaların ertelendiğini duyurdu. Durakoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Bugün 01.00 itibariyle alınan karar gereğince 25. Ocak. 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır. Bilgilerinize sunarız.’ dedi.