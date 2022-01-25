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Adliyeler açık mı? Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan İstanbul'daki adliyeler hakkında açıklama

#Adliyeler#Duruşmalar#Adliyeler Açık Mı

Adliyelerin açık olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilemesi ile beraber birçok kurum çalışmaya ara verdi. Duruşması olan vatandaşlar adliyelerdeki son durumu araştırmaya başladılar. Adalet Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Adliyeler açık mı, tatil mi? Duruşmalar yapılacak mı?

1/3Adliyeler açık mı Hakimler ve Savcılar Kurulundan İstanbuldaki adliyeler hakkında açıklama

Adliyelerin açık olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı, İstanbul’da yapılacak olan duruşmalar ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. İşte detaylar

2/3ADLİYELER AÇIK MI

ADLİYELER AÇIK MI?

HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı.

İşte Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler, nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

3/3BARO BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

BARO BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul'da bugün (25 Ocak) gerçekleşecek duruşmaların ertelendiğini duyurdu. Durakoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Bugün 01.00 itibariyle alınan karar gereğince 25. Ocak. 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır. Bilgilerinize sunarız.’ dedi.

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#Adliyeler#Duruşmalar#Adliyeler Açık Mı