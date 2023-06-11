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ADLİ TATİL 2023 TARİHİ | Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte adli tatil takvimi

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#Adli Tatil Tarihi#Adli Tatil Ne Zaman#Adalet Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 00:36

Adli tatilin ne zaman başlayacağı, haziran ayının gelmesiyle gündemde yer almaya başladı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin başlaması ile adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Adli tatil tarihleri, bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi aynı tarihte başlayacak. 43 günlük zaman dilimini kapsayan adli tatilde nöbetçi bırakılacak heyetlerin isimleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nce yayımlanacak. Peki, Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte adli tatil tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/4ADLİ TATİL 2023 TARİHİ | Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek İşte adli tatil takvimi

Adli tatil tarihi, adli işlem ve davaları devam eden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Adliyelerde devam eden davaları olan ya da hukuki işlem başlatmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı adli tatil tarihi, temmuz ayının sonuna doğru başlıyor. Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak 2023? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

3/4ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

4/4ADLİ TATİL 2023 TARİHİ | Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek İşte adli tatil takvimi

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

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