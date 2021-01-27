Adıyaman'da yeni bitki türü keşfedildi: Tel Işkını
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ve ekibi, kırsal alanda yaptıkları arazi çalışmaları sırasında yeni bir bitki türü buldu. Türkiye'de bulunan ışkın isimli bitkinin farklı bir türünün endemik olarak tespit edildiğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel'in soyadından esinlenerek 'Tel ışkını' adı verilen bitki, keşfinin ardından uluslararası makalelerde de 'Rheum telianum' Tel Işkını ismiyle yayımlandı.