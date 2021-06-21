Adalet Bakanlığı sözleşmeli 25 personel alacak - Bilişim personeli başvurusu nasıl yapılacak?

GENEL ŞARTLAR 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstrimühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabuledilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



3) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislikbölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar veteknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerindenya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölümmezunları sadece D1 ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),



4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyükölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyleücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş)yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişimpersoneli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdekihizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçistatüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),



5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgisahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğinibelgelemek,6) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takımçalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposunaayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgelemeyeteneklerine sahip olmak.