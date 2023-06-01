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Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte sınav tarihleri

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Personel Alımı#Adalet Bakanlığı Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 21:08

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı için gözler artık duyurular ekranında. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği personel alımı için 25 Nisan-11 Mayıs'ta yapılan başvuruların ardından, sonuçlar için beklentiler arttı. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisinin yanı sıra destek personeli, tercüman, tekniker, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner, büro personeli alımı gibi kadrolar için gerçekleşen başvurularda olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara tabi olacak. Peki, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 | Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı İşte sınav tarihleri

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 16 Nisan’da katıldığı televizyon programında müjdelediği 22 bin 120 personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar sonuç duyurusuna kilitlendi. Adalet Bakanlığı personel alımlarında adliyelerde 10 bin 719 kişi, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra dairelerinde 700 ve Bakanlık merkez teşkilatında 563 olmak üzere toplam 22 bin 43 istihdam edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından öğrenebilecekler.

2/5ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı bu yıl farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 22 bin 43 personel alımı yapacak. Başvuru işlemleri 25 Nisan’da başladı ve son başvurular 11 Mayıs’ta tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden neredeyse 3 haftalık bir zaman geçti. Ancak Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları duyurulmadı. Sonuçların en geç Haziran ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyuru yayınlandığında detaylar eklenecektir. Sonuçların ilan edilmesinin ardından sınav tarihleri detaylı olarak açıklanacak.

3/5SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra Adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak. Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

4/5SINAVLAR NE ZAMAN

SINAVLAR NE ZAMAN?

Kadro ve branş dağılımına göre personel alımı sınavları gerçekleşecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı, Sözleşmeli İcra Katipliği gibi alanların sınavlarına ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

5/5ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK

ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli,

gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

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