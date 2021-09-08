Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak (Başvuru şartları)
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne bağlı olarak istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sözleşmeli bilişim personeli başvurusu nasıl yapılır?
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Adalet Bakanlığına, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak. Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak.
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.
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BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2020-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak.
Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)
En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)
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Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava giripbaşarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır.
Sözleşme imzalandıktan sonra, budurumların anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyandabulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.