Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyası için toplam destek ve başvuru rakamı açıklandı
Uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilgisayar ya da tablet gibi iletişim araçları bulunmaması nedeniyle zorluk çeken öğrenciler için kampanya başlatan Acun Ilıcalı, TV8 kanalı üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Kızılay aracılığıyla toplanan para ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilgisayar satın alınacak ve öğrencilere dağıtılacak. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyası için toplam ne kadar bağış desteği sağlandı? İşte, pek çok iş insanının da bağışta bulunduğu destek gecesinden detaylı bilgiler
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Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyası için dün akşam destek gecesi düzenlendi. TV8 ekranlarında gerçekleştirilen bilgisayar kampanyası canlı yayınında, 'Haydi Şimdi' sloganı kullanıldı. SMS bağışı için 10 TL bağış kabul edilirken, en az 100 bin TL bağış yapanlar ise bu desteklerini canlı yayında gerçekleştirdi. Her bir bilgisayar için 3 bin TL destek talep eden Acun Ilıcalı, kendisi de kızları adına bağışta bulundu. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyası için toplam destek tutarı ne kadar oldu? İşte, o detaylar
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Her bilgisayar için 3 bin TL olarak belirlenen bağış tutarı kapsamında SMS gelirleri hariç toplam 7,5 milyon TL bağış toplandı. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz" dedi. Acun Ilıcalı, "Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum" dedi.
Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent ise öğrenciler için 200 bin TL bağış yaptı. Fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra da 200 bin TL bağışladı.
Atasay adına yayına bağlanan temsilci 500 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.
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Gecenin en yüksek bağışçısı ise Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.