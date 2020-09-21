Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyası için toplam destek ve başvuru rakamı açıklandı

Her bilgisayar için 3 bin TL olarak belirlenen bağış tutarı kapsamında SMS gelirleri hariç toplam 7,5 milyon TL bağış toplandı. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz" dedi. Acun Ilıcalı, "Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum" dedi.



Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent ise öğrenciler için 200 bin TL bağış yaptı. Fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra da 200 bin TL bağışladı.



Atasay adına yayına bağlanan temsilci 500 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.