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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2022? AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ekranı

#AÖF Kayıt Yenileme#Açıköğretim Üniversite Kayıtları Ne Zaman 2022#AÖF Kayıtları Nasıl Yapılır

Şubat ayıyla birlikte Açıköğretim üniversite kayıtları öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri takvime göre şubat ayında yapılacak. Bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek olan öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgilerini aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından yapacaklar. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2022? İşte, AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ekranı...

1/4Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıtları gündeme geldi. AÖF kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman merak ediyorlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre kayıt yenileme şubat ayında gerçekleştirilecek. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2022? AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ekranı hakkında bilgiler...

2/4AÖF KAYITlLARI NE ZAMAN 2022

AÖF KAYITlLARI NE ZAMAN 2022?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

3/4AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

4/4Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ekranı

Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

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