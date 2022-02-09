Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2022? AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ekranı

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.



Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.



Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.



Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.