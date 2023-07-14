Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınav tarihi 2023 için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrenci sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını merak edilirken, AÖL sınav takvimi MEB tarafından erişime açıldı. Açık Öğretim Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleşecek olan AÖL sınavlarında, her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 olurken toplam 45 puana ulaşan öğrenciler dersi başarıyla tamamlamış olacak. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023? İşte AÖL sınav takvimi bilgisi.