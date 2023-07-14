×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? | AÖL 3. Dönem sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB sınav takvimini yayınladı! İşte Açık Lise sınav tarihleri!

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Sınavları Ne Zaman#Açık Lise Sınavları Online Mı#MEB
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 22:34

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıt buldu. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin haftalardır beklediği Açık Öğretim Lisesi 2022 2023 sınav tarihleri açıklandı. Yapılan duyuruda ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemiyle 18 Temmuz'da başlayıp 9 Ağustos tarihinde sona erecek. ÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi sağlanacak. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak? 2023 Açık Lise 3. Dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, AÖL sınav tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman | AÖL 3. Dönem sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak MEB sınav takvimini yayınladı İşte Açık Lise sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınav tarihi 2023 için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrenci sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını merak edilirken, AÖL sınav takvimi MEB tarafından erişime açıldı. Açık Öğretim Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleşecek olan AÖL sınavlarında, her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 olurken toplam 45 puana ulaşan öğrenciler dersi başarıyla tamamlamış olacak. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023? İşte AÖL sınav takvimi bilgisi.

2/5AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

EN SON HABERLER

Austria Wien 1-1 Galatasaray / Maç sonucu

Austria Wien 1-1 Galatasaray / Maç sonucu

#Galatasaray
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023 | 15 Temmuz nöbetçi noterler çalışıyor mu, kapalı mı İşte 15 Temmuz noterlerin çalışma saati

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023? | 15 Temmuz nöbetçi noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 15 Temmuz noterlerin çalışma saati!

#15 Temmuz Tatil Mi
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023 | Merkez Bankası PPK temmuz toplantı tarihi belli oldu Merkez Bankası temmuz ayı faiz toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023 | Merkez Bankası PPK temmuz toplantı tarihi belli oldu! Merkez Bankası temmuz ayı faiz toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne? Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023!

#Merkez Bankası
3/5AÇIK LİSESİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ

AÇIK LİSESİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

1. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir.

2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

4/5Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman | AÖL 3. Dönem sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak MEB sınav takvimini yayınladı İşte Açık Lise sınav tarihleri

4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

EN SON HABERLER

Austria Wien 1-1 Galatasaray / Maç sonucu

Austria Wien 1-1 Galatasaray / Maç sonucu

#Galatasaray
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023 | 15 Temmuz nöbetçi noterler çalışıyor mu, kapalı mı İşte 15 Temmuz noterlerin çalışma saati

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023? | 15 Temmuz nöbetçi noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 15 Temmuz noterlerin çalışma saati!

#15 Temmuz Tatil Mi
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023 | Merkez Bankası PPK temmuz toplantı tarihi belli oldu Merkez Bankası temmuz ayı faiz toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023 | Merkez Bankası PPK temmuz toplantı tarihi belli oldu! Merkez Bankası temmuz ayı faiz toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne? Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023!

#Merkez Bankası
5/5Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman | AÖL 3. Dönem sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak MEB sınav takvimini yayınladı İşte Açık Lise sınav tarihleri

8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖL Sınavları Ne Zaman#Açık Lise Sınavları Online Mı#MEB

EN SON HABERLER

Austria Wien 1-1 Galatasaray / Maç sonucu

Austria Wien 1-1 Galatasaray / Maç sonucu

#Galatasaray
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023 | 15 Temmuz nöbetçi noterler çalışıyor mu, kapalı mı İşte 15 Temmuz noterlerin çalışma saati

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023? | 15 Temmuz nöbetçi noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 15 Temmuz noterlerin çalışma saati!

#15 Temmuz Tatil Mi
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023 | Merkez Bankası PPK temmuz toplantı tarihi belli oldu Merkez Bankası temmuz ayı faiz toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023 | Merkez Bankası PPK temmuz toplantı tarihi belli oldu! Merkez Bankası temmuz ayı faiz toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne? Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023!

#Merkez Bankası