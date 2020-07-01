Açık lise sınavı ne zaman? MEB AÖL 2. dönem takvimi
2019-2020 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. Temmuz ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, çalışmalarına devam ederken bir yandan da AÖL sınav programı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
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Eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin ne zaman yapılacağını merakla beklediği, AÖL 2. dönem sınavları için sayılı günler kaldı. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre sınava az bir süre kaldı. İşte, MEB AÖL 2. dönem takvimi...
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Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.