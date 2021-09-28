Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Pandemi izni ile uzatılmıştı...

Açık cezaevi izinleri uzadı mı sorusu bir süredir mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Açık cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri'nden duyuru gelmişti. Normal şartlar altında 31 Temmuz tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri yeniden uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylar