Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Pandemi izni ile uzatılmıştı...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu için mahkum ve yakınlarının araştırması devam ediyor. Yayımlanan son karara göre mahkumlar, 30 Eylül tarihine kadar izinli olarak sayılmıştı. Eylül ayının son günlerine girilmesiyle birlikte gözler Adalet Bakanlığına çevrildi. Açık cezaevi izinleri için o tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Peki, pandemi koşulları dolayısıyla getirilen açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte, açık cezaevi izinleri hakkında detaylı bilgiler
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Açık cezaevi izinleri uzadı mı sorusu bir süredir mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Açık cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri'nden duyuru gelmişti. Normal şartlar altında 31 Temmuz tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri yeniden uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylar
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AÇIKCEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinleri 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. CTE'nin uzatılma kararı alıp almayacağı yarın sona netlik kazanacak.
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TEMMUZ AYINDA UZATILMIŞTI
"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
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Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadeler yer almıştı;
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30 KASIM'A KADAR UZATMA HAKKI BULUNUYOR
"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yedi kez” ibaresi “dokuz kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “31/7/2021” ibaresi “30/11/2021” şeklinde değiştirilmiştir"
Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.