Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Cezaevlerinde Kovid izni için önemli detay

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu ile son durum bilgileri ile 23 Kasım 2021 tarihinde gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce mahkumun faydalandığı açık cezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı tarafından COVİD-19 dolayısıyla gündemde gelmiş ve virüs yayılımını kontrol altında tutmak için uygulanmıştı. Açık cezaevi izinleri bir süredir 2'şer aylık periyodlarla uzatılmış ve son uzatılma tarihi 30 Kasım olarak duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre süre bu tarihte dolacak. Peki, bu konu hakkında son gelişmeler neler olacak, uzatılma süreci mümkün mü? İşte, açık cezaevi izinleri hakkında o detaylar