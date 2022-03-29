Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi Covid izni için gözler CTE kararında!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. COVİD-19 pandemi tedbirleri dolayısıyla 5. Yargı Paketi ile 31 Mart tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak kararlar için beklentiler Mart ayının son günlerinde arttı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma hakkına sahip olmuştu. Açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Peki, açık cezaevi izinleri 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek mi? İşte, o detaylar