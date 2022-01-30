Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi Covid izni için CTE'den açıklama

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. COVİD-19 pandemi tedbirleri dolayısıyla 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak kararlar için beklentiler ocak ayının son günlerinde arttı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma hakkına sahip olmuştu. Açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. İşte, o duyurunun detayları