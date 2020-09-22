Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Gözler son dakika açıklamasında!
Açık cezaevi izinleri, son olarak temmuz ayında gerçekleştirilen uzatılma kararının ardından yeniden gündemde yer almaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan 7242 Sayılı Kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan Covid-19 izni 30 Temmuz'da sona ermiş ve bu tarih 2 ay daha uzatılmıştı. Mahkumlar için tanınan 2 aylık süre, 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Peki, Adalet Bakanlığı tarafından açık cezaevi izinleri uzadı mı? İşte, o onu hakkında detaylı bilgiler?
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Açık cezaevi izinleri uzatılma süreci ile toplam 60 bin mahkum 30 Temmuz'da biten izinlerinin ardından 2 ay daha izin kullanma hakkına sahip oldu. 30 Eylül'de sona erecek olan açık cezaevi izinleri sonrasında herhangi bir uzatılma kararı alınmaması halinde mahkumlar, cezaevine geri dönecek. Peki, bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından yapılan herhangi bir açıklama var mı? İşte, açıkcezaevi izinlerinin uzatılması hakkında bazı bilgiler
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7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler,31 Temmuz 2020 itibariyle 2 ay daha izinli olarak sayılmışlardı.
Bu duyuru, 22 Temmuz tarihinde netleşmişti.
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riski yazısında risk belirtmesi halinde, Adalet Bakanlığı izin sürelerinin uzatılması noktasında karar merci olacak. Bu durumun gerçekleşmesi halinde 25 Eylül Eylül tarihine kadar net bir kararın açıklanması bekleniyor.