Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Gözler son dakika açıklamasında!

Açık cezaevi izinleri uzatılma süreci ile toplam 60 bin mahkum 30 Temmuz'da biten izinlerinin ardından 2 ay daha izin kullanma hakkına sahip oldu. 30 Eylül'de sona erecek olan açık cezaevi izinleri sonrasında herhangi bir uzatılma kararı alınmaması halinde mahkumlar, cezaevine geri dönecek. Peki, bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından yapılan herhangi bir açıklama var mı? İşte, açıkcezaevi izinlerinin uzatılması hakkında bazı bilgiler