Açık cezaevi izinleri uzadı mı? CTE'den önemli açıklamalar
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna dair detaylar, mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyordu. Açık cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri'nden duyuru geldi. Normal şartlar altında 31 Mayıs tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla bir kez daha uzatıldı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte, o detaylar
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Açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı. Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilecek. İşte, açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru;
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"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
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Yayımlanan karara göre mahkumlar, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayılacak. O tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
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Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.