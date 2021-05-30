Açık cezaevi izinleri uzadı mı? CTE'den önemli açıklamalar

Açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı. Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilecek. İşte, açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru;