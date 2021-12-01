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Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 09:31 | 

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte cezaevi izinlerinde son durum

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresinin sona ereceği tarih, ilgili kişilerce araştırılıyor. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

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Açık cezaevi izinleri gündemde yer almaya devam ediyor. Söz konusu izinlerden yararlanan binlerce kişi ve ailesi izinlerin biteceği tarih yönünde bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, açık cezaevi izinlerinde son durum...
2İZİNLER NE ZAMAN BİTECEK

İZİNLER NE ZAMAN BİTECEK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir duyuru yayımladı. CTE resmi internet adresinden yayımlanan duyuruda mahkumlar için izninin 30 Kasım tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldığına yer verildi.
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CTE resmi duyurusu şu şekilde;

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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