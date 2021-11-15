Açık cezaevi izinleri bitti mi? Kovid izni uzatıldı mı? Gözler CTE'den yapılacak açıklamada
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce, hükümlülerin Kovid- 19 izin süreleri uzatılmıştı. Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmların 19 aylık salgın izni için son gün olarak kasım ayı işaret edilmişti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumu izinlerinin son bulacağı tarihi duyurdu. Peki, açık cezaevi izinleri bitti mi? Kovid izni uzatıldı mı?
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Türkiye'de, 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerindeki mahkûmlar, koronavirüs nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilmişti. Pandemi süreci içerisinde 19 aydır serbest olan mahkûmların izni 9 defa uzatıldı. .
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede alınan karar ile mahkûmların salgın izninin bir kere daha uzatılmaması kararlaştırıldı. Buna göre 30 Kasım'da sona erecek salgın izni kapsamında, mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek. Cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak
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Genel Müdürlükten yapılan açıklama:
14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.
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Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra COVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;
Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,
Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,
Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,
Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.