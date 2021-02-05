Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya) (DHA)
Haber Giriş: 05 Şubat 2021 - 09:53 |
Acıgöl'de kuraklık nedeniyle derin yarıklar oluştu
Konya'nın Karapınar ilçesinde, volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl’ün su seviyesi, gün geçtikçe azalırken, göl etrafındaki derin çatlaklar dikkat çekiyor. Bölgede doğal güzellikleriyle öne çıkan sulak alanların son temsilcisi Acıgöl'ü kaybetme endişesi yaşadıklarını söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, "Yer altı su çekilmelerini Meke Gölü'nden, Çıralı Obruğu'ndan biliyoruz. O bölgede yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak yüzeyde gördüğümüz sulak alanların büyük bir bölümü gözümüzün önünden yok olmaya devam ediyor. Acıgöl, bu bakımdan kalan son temsilci gibi ve umarız onu kaybetmeyiz. Su seviyesi düştükçe bu yarıklar da büyüyor" dedi.