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Hürriyet
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 22:21,

ABD'de sular durulmuyor... Eylemciler bu kez de silahlandı!

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüyle başlayan eylemler dinmek bilmiyor. Mayıs ayından beri devam eden protesto eylemleri bu kez de polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için düzenlendi. Ancak bu kez eyleme katılan göstericiler silahlanmıştı...

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ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti yüzünden öldürülmesiyle başlayan eylemler aylardır devam ediyor.

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Ülkedeki ırkçılığı ve polis şiddeti yüzünden zulüm gören siyahi vatandaşların durumunu protesto etmek için başlayan eylemlerin ateşi ABD'nin dört bir yanını sardı.

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Zaman zaman polis ve eylemcilerin arasında sert çatışmaların da yaşandığı eylemlere başkan Donald Trump da tepki göstermiş ve eylemcileri vandallıkla suçlamıştı.

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Hafta sonu ise ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville şehri bugüne kadar hiç görülmemiş bir protesto gösterisine sahne oldu.

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ABD'nin Kentucky eyaletinde geçtiğimiz mart ayında evini basan polis ekipleri tarafından öldürülen 26 yaşındaki acil tıp teknisyeni Breonna Taylor'un ölümü, yaşadığı şehir olan Louisville'de protesto edildi.

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Ancak bu kez eylemciler sokağa çok farklı bir şekilde çıkmıştı.

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Üzerlerinde yarı otomatik silahlar taşıyarak bir araya gelen ve binlerce kişiden oluşan NFAC milis grubunun üyesi olan göstericiler hep bir ağızdan 'Breonna Taylor için adalet' sloganları attılar.

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NFAC milis grubunun sokaklara dökülen üyelerinin hepsi ellerinde silahlar taşıyordu ve bu durum bugüne kadarki protesto eylemlerinde görülmemiş bir olay.

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Hepsi siyahlar giyen ve yüzlerini belli olmayacak şekilde maskeyle örten milis grubun üyeleri eylem boyunca sembol haline gelen 'Siyahların Hayatı Değerlidir' sloganını haykırdı.

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Adeta küçük çaplı bir ordu gibi görünen milisler sokaklarda da askeri nizam içinde yürüyüp göz dağı verdiler.

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Çevrede eyleme destek veren bazı ABD'li vatandaşların milislere su dağıttığı görüldü.

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Bir araya gelen NFAC milis grubunun üyesi olan göstericiler, Breonna Taylor'ın ölümünün araştırılması ve sürecin şeffaflaştırılması talebinde bulundu.

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Yetkililerden soruşturmanın akıbeti hakkında şeffaf ve doğru bilgi isteyen göstericiler siz bu bilgileri vermezseniz neyle karşı karşıya olduğunuzu da bilemezsiniz şeklinde üstü kapalı bir tehditvari açıklama yaptılar.

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Protesto eylemi sırasında polis göstericilerin etrafında güvenlik kordonu oluşturdu.

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Zaman zaman sertleşen gösterilerde polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı açıklandı.

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Washington da bu silahlı eylem hakkında açıklama yapmaktan geri kalmadı.

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Mayıs ayından beri hiç hız kesmeden devam eden eylemler yüzünden sıkıntı yaşayan Trump yönetimi silahlı milis grubun eylemi hakkında açıklama yaptı.

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Açıklamada ABD yönetiminin herkesin barışçıl eylem haklarının arkasında durduğu belirtildi.

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Ancak Washington yönetimi bu barışçıl eylemler yapılırken araya karışan bazı kişi ve grupların eylemleri amacından saptırdığını ve sadece şehirlere zarar verdiğini iddia etti.

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ABD'de ırkçılığın zirve yaptığı geçmiş yıllarda yükselen siyahi hareketin en önemli temsilcileri olan Kara Panterler grubu da Louisville'dekiler gibi siyah giyinip silahlanarak eylem yapıyordu...

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